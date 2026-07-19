Ucraina, pioggia di missili su Kiev. Zelensky: “Mosca ha colpito con oltre 40 razzi e 120 droni”

Massiccio attacco russo sull’Ucraina. Nella notte, Mosca ha lanciato su Kiev una raffica di oltre 40 missili e 120 droni: si tratta di uno dei raid più violenti e intensi da lungo tempo. Il bombardamento ha provocato una vittima e almeno 16 feriti; danneggiati diversi edifici residenziali, andati a fuoco. L’attacco missilistico si è concentrato tra l’1 e le 2 del mattino, in appena 60 minuti.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto un bilancio della notte d’attacco in un post su X. “La Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici su Kiev”, si legge. “Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi e 120 droni d’attacco. Rivolgo le mie condoglianze a tutte le famiglie e ai cari della vittima e dei feriti nel raid. Tutti i colpiti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Le operazioni di risposta di emergenza continuano in tre località, con quasi 600 primi soccorritori coinvolti. I servizi competenti stanno lavorando anche nella regione di Odessa“.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

“In totale, nel corso di questa settimana, la Russia ha utilizzato circa 1.450 droni d’attacco, più di 1.640 bombe aeree guidate e 99 missili di vari tipi contro l’Ucraina. Persone sono rimaste ferite nelle regioni di Odessa e Zaporizhzhia, e ci sono stati danni nelle regioni di Sumy e Chernihiv. Questa settimana, le regioni di Vinnytsia, Dnipro, Donetsk, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava, Kharkiv, Kherson e Cherkasy sono state anch’esse oggetto di attacchi russi”, ha aggiunto Zelensky. “La protezione contro i missili balistici è la nostra priorità costante e principale in questo momento. Gli intercettori sono necessari ogni giorno, e sono grato a tutti coloro che prendono sul serio i nostri accordi e garantiscono la consegna di capacità anti-balistiche. In questo momento, questi pacchetti stanno letteralmente salvando vite durante ogni massiccio attacco russo. È anche essenziale che la pressione su Mosca continui parallelamente al nostro lavoro sulle capacità anti-balistiche. Ritardi nell’adozione di nuove decisioni danno a Mosca l’opportunità di pianificare non solo nuovi attacchi contro il nostro popolo, ma anche modi per aggirare le nuove sanzioni. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando”, ha concluso il leader ucraino.