Ucraina, proteste a Kiev contro Zelensky dopo il rimpasto di governo

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev per il terzo giorno consecutivo per protestare contro il rimpasto di governo deciso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e contro la rimozione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. La decisione annunciata giovedì, che ha portato anche alla nomina di un nuovo primo ministro, ha provocato tensioni ai vertici politici e militari dell’Ucraina, alimentando il malcontento tra una parte dell’opinione pubblica. Le proteste rappresentano una delle principali sfide interne per Zelensky, in una fase delicata del conflitto con la Russia, mentre il Paese cerca di consolidare i progressi ottenuti sul campo negli ultimi mesi.