Ucraina, migliaia di persone in piazza a Kiev contro il rimpasto di governo di Zelensky

Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev, capitale dell’Ucraina, venerdì, per il secondo giorno consecutivo, per protestare contro il rimpasto di governo di Volodymyr Zelensky e contro la destituzione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. La scelta del presidente ucraino, che ha comportato anche la nomina di un nuovo primo ministro, ha destabilizzato i vertici militari del Paese e scatenato un’ondata di indignazione pubblica. Zelensky avrebbe intenzione di sostituire Fedorov con il generale Yevhen Khmara.