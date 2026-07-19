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domenica 19 luglio 2026

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Ucraina, Kiev sotto attacco russo: i soccorsi tra le macerie

LaPresse
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(LaPresse) Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, un raid condotto con missili balistici ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre otto. Le esplosioni sono iniziate intorno all’1:30 e hanno interessato diversi quartieri della capitale, causando incendi in edifici residenziali, uffici, siti industriali e veicoli. I soccorritori hanno tratto in salvo numerosi residenti intrappolati tra le fiamme, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in almeno cinque distretti per domare gli incendi. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi su larga scala contro Kiev, mentre l’Ucraina continua a fare i conti con la carenza di sistemi di difesa aerea Patriot, fondamentali per intercettare i missili balistici.