Mondiali 2026, Rosario celebra Messi: maglia gigante prima della finale

(LaPresse) A Rosario, città natale di Lionel Messi, i tifosi argentini hanno reso omaggio alla loro stella alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Centinaia di sostenitori hanno srotolato una maglia gigante dedicata al campione argentino con la scritta: «Grazie, Leo, sei una leggenda». La maglia, lunga 18 metri e larga 12, con un peso di circa 60 chili, è stata sollevata dalla folla per celebrare il percorso di Messi con la nazionale e il sogno di un ultimo trionfo. La sfida contro la Spagna, imbattuta da 37 partite consecutive dal 2024, rappresenta un appuntamento storico: gli spagnoli inseguono il secondo titolo mondiale dopo il successo del 2010, mentre l’Argentina punta a vincere due Mondiali consecutivi, impresa riuscita in passato solo al Brasile di Pelé nel 1958 e nel 1962. Per Messi, alla sua ultima avventura con la maglia dell’Argentina, la finale può diventare il capitolo conclusivo perfetto di una carriera leggendaria.