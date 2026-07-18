Mondiali 2026, Messi su Yamal: "Giocatore straordinario, la foto con lui? Pazzesca"

Lionel Messi parla del suo rivale Lamine Yamal in vista di Spagna-Argentina che domenica sera deciderà il Mondiale 2026. “Lamine è un calciatore straordinario che seguo da vicino perché gioca per una squadra che adoro, e gli auguro sempre il meglio e voglio il meglio per lui. È una delle stelle più importanti al mondo. Ha una grande opportunità di realizzare qualcosa di storico ma proveremo a far sì che no accada”, ha detto il numero 10 dell’Albiceleste che poi è tornato sulla foto in cui lo si vede tenere in braccio un Yamal neonato: “Onestamente, guardare quella foto è pazzesco perché, beh, è la vita, no? Ho scattato una foto con lui quando era un bambino, e oggi ci troviamo uno di fronte all’altro in una Coppa del Mondo…”