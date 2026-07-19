Mondiali 2026, l'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Francia

(LaPresse) Spettacolo puro all’Hard Rock Stadium di Miami, dove Inghilterra e Francia hanno dato vita a una delle partite più emozionanti dei Mondiali 2026. I Tre Leoni si sono imposti 6-4, conquistando il terzo posto grazie alla tripletta di Bukayo Saka, mentre Kylian Mbappé ha firmato una doppietta che gli vale il nuovo record di gol ai Mondiali, superando Lionel Messi. Con 10 reti complessive, la sfida è diventata la partita con il maggior numero di gol in un Mondiale dal 1982 e la finale per il terzo posto più prolifica della storia. Sugli spalti, oltre 64 mila spettatori hanno riempito l’impianto di Miami, trasformando la “finalina” in una grande festa di calcio.