Mondiali 2026, cori e balli dei tifosi spagnoli a New York in attesa della finale

(LaPresse) Festa dei tifosi spagnoli a New York alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. Al Mercado Little Spain, uno dei punti di ritrovo preferiti dalla comunità spagnola in città, centinaia di sostenitori hanno cantato, ballato e celebrato la nazionale in vista della sfida decisiva. Molti tifosi non saranno presenti allo stadio di East Rutherford, nel New Jersey, a causa dei prezzi elevatissimi dei biglietti. Per assistere alla finale, infatti, i tagliandi hanno raggiunto cifre da record: migliaia di dollari per i posti più economici fino a decine di migliaia per le aree VIP. La partita mette in palio un appuntamento storico: da una parte l’Argentina di Lionel Messi, a caccia del quarto titolo mondiale e del secondo consecutivo; dall’altra la Spagna, campione nel 2010, che punta al secondo trionfo della sua storia. La sfida vedrà anche il confronto tra due generazioni del calcio: Messi, simbolo del pallone mondiale, e Lamine Yamal, una delle giovani stelle più attese del futuro.