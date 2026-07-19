Iran, raid Usa sulle basi delle Guardie Rivoluzionarie

(LaPresse) Gli Stati Uniti hanno annunciato la conclusione dell’ultima serie di attacchi aerei contro l’Iran, colpendo obiettivi militari della Guardia Rivoluzionaria e infrastrutture strategiche. Secondo il Comando Centrale Usa, i raid hanno interessato sistemi di difesa aerea, basi missilistiche, siti di stoccaggio di droni e strutture per la sorveglianza costiera. Le immagini diffuse dall’esercito americano mostrano l’impiego di caccia e missili da crociera Tomahawk, con alcuni bersagli situati in aree montuose dove l’Iran nasconde parte del proprio arsenale militare. Intanto cresce la tensione nella regione: Teheran ha risposto con nuovi attacchi e minaccia un’ulteriore escalation, mentre prosegue il confronto sul controllo dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico mondiale di petrolio e gas.