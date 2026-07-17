Trump contro la Cina: "Nel 2020 ha attuato la più grande violazione di dati elettorali della storia"

Donald Trump punta il dito contro la Cina accusando esplicitamente Pechino di aver rubato dati elettorali e cercato di influenzare le elezioni passate negli Stati Uniti. Nel 2020, la Repubblica Popolare cinese ha attuato “la più vasta violazione di dati elettorali della storia”, impossessandosi dei registri degli elettori, ha affermato il presidente americano nel suo discorso alla nazione pronunciato giovedì sera. “La strategia del governo cinese contro gli Usa – afferma Trump – era incentrata sul minare la fiducia interna del presidente degli Stati Uniti”. La Cina, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, “semplicemente voleva farvi credere che il vostro presidente non fosse così eccezionale”.