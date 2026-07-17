Florida, jet della Marina "sfiora" i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende

Un jet vola a bassissima quota sulla spiaggia di Pensacola, in Florida, durante uno spettacolo dello squadrone acrobatico della Marina Usa, i Blue Angels. E’ quanto mostra un video, pubblicato sui social, e che sta facendo molto discutere negli Stati Uniti: due aerei passano a pochi metri da terra, uno dei quali, quasi “sfiorando” le persone che affollavano la spiaggia. Il passaggio del jet ha fatto volare via tende e ombrelloni, oltre aver provocato un rumore assordante. In seguito a questo episodio la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato di stare “conducendo un’approfondita revisione della sicurezza”, mentre numerosi funzionari dell’amministrazione Trump hanno elogiato la manovra. “I sorvoli continueranno finché il morale non migliorerà”, ha scritto il segretario alla Guerra Pete Hegseth sul suo account personale su X, senza fornire ulteriori dettagli.