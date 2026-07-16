Famiglia nel bosco, Pillon: “Bambini coi genitori, non con tv, tablet e scuole dove arriva il gender”

“Catherine e Nathan sostengono esattamente l’opposto di quello che pensiamo noi. Loro dicono i bambini non devono stare coi loro pari quando sono piccoli, debbono stare con gli adulti, perché i loro pari sono come loro e quindi non hanno una capacità educativa nei loro confronti, mentre gli adulti sì. Allora ecco perché è importante che i bambini fino a una certa età stiano soprattutto coi loro genitori, perché possono vedere il modello e quindi poi seguirlo naturalmente senza bisogno di rimproveri o di premi”. Così l’avvocato Simone Pillon, intervenendo in occasione della presentazione del libro di Catherine Louise Birmingham, madre della famiglia nel bosco, a Roma. “Noi invece che cosa facciamo?” chiede l’ex senatore leghista, “lasciamo i nostri figli per 3 o 4 ore davanti alla televisione, un paio di ore davanti al tablet, 4-5 ore a scuola”, rimarcando come proprio all’interno delle scuole “non si sa quello che passa al convento, qualche volta arriva anche il gender, o anche peggio”. “Dopodiché, quando non fanno quello che gli diciamo, li puniamo. È il modo corretto di educare questo? O forse sarebbe più corretto starci 24 ore al giorno, come fanno i Nathan e Catherine, “, domanda ancora Pillon al pubblico presente.