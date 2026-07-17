Home > Esteri > Trump insiste sui brogli elettorali e accusa la Cina: “Nel 2020 ha violato i nostri dati”. Pechino: “Parole infondate e diffamatorie”

Donald Trump ha utilizzato un discorso alla nazione in prime time, giovedì sera, per sollevare ancora una volta dubbi sui risultati delle elezioni passate, riproponendo un tema classico della sua retorica, per proporre affermazioni prive di prove e negare la sconfitta subita alle elezioni del 2020.

Il presidente ha puntato il dito contro quelle che ha definito falle nel sistema di voto e annunciato la diffusione di documenti precedentemente secretati, relativi alle elezioni del 2020 e del 2018. “L’America è tornata e sta andando molto bene, ma abbiamo ancora una sfida importante che deve essere affrontata con urgenza, perché nessun Paese può essere grande senza elezioni eque e oneste”, ha detto. Tutti gli americani, ha affermato, dovrebbero avere la certezza che le loro elezioni siano prive di brogli e interferenze, ma “purtroppo, il sistema attuale è ben lungi dal soddisfare tale standard, in modo catastrofico”.

Trump: “Nel 2020 la Cina ha violato nostri dati elettorali”

Nelle elezioni del 2020, la Cina ha attuato “la più vasta violazione di dati elettorali della storia”, impossessandosi dei registri degli elettori, ha detto Trump, definendo la questione “un incubo per la sicurezza elettorale”. Il presidente ha usato queste affermazioni per giustificare la sua iniziativa volta a far approvare dal Congresso una nuova legge sull’identificazione della cittadinanza degli elettori, il Save America Act, per il quale al Senato non ci sono i voti necessari, salvo stravolgere il regolamento della Camera Alta del Congresso.

Nuove rivelazioni di intelligence pubblicate sul sito della Casa Bianca, ha sostenuto Trump senza fornire prove, mostrano “che i membri del Deep State, un gruppo di persone molto, molto famoso, in molti casi nella nostra agenzia di intelligence, hanno lavorato per sopprimere e minimizzare attivamente le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina”.

I discorsi presidenziali di Trump

I discorsi presidenziali alla nazione sono solitamente riservati a traguardi importanti o eventi di rilevanza nazionale. L’ultima volta che Trump tenne un discorso in prima serata fu ad aprile, per parlare della guerra con l’Iran, un mese dopo l’inizio del conflitto. In quell’occasione assicurò che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto i propri obiettivi “molto presto” e che “la parte difficile è fatta, quindi dovrebbe essere facile”. La guerra, tuttavia, si è protratta e questa settimana gli attacchi tra Stati Uniti e Iran si sono intensificati.

Trump tenne anche un discorso in prima serata dai forti toni politici a dicembre, nel quale cercò di attribuire ai Democratici la responsabilità del difficile clima economico. Giovedì sera, anticipando il contenuto del discorso, alcune emittenti televisive come Abc, Nbc e Cnn hanno deciso di non trasmettere il discorso in diretta, ma di renderlo disponibile sui propri servizi di streaming. Il presidente ha criticato questi media per la mancata trasmissione in diretta, accusandoli di far parte di un “complotto”.

Pechino: “Accuse infondate e diffamatorie”

In seguito è arrivata la dura replica della Cina che ha definito le accuse “del tutto inventate”: “rappresentano una campagna diffamatoria priva di qualsiasi fondamento, come già dimostrato da tempo”. Pechino “ha sempre rispettato il principio di non interferenza negli affari interni degli altri Paesi” e “non ha alcun interesse né è mai intervenuta nelle elezioni degli Stati Uniti”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in conferenza stampa. “Esortiamo gli Stati Uniti a riflettere sul proprio comportamento, a smettere di muovere accuse infondate contro la Cina, a non utilizzare la Cina come tema della campagna elettorale e a fare di più per promuovere le relazioni tra Cina e Stati Uniti”, ha aggiunto.

Mosca: “La Russia non ha mai interferito nelle elezioni americane”

Nella questione si è inserita anche Mosca. La Russia nega “categoricamente” qualsiasi accusa di interferenza nel processo elettorale statunitense, ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitrj Peskov durante una conferenza stampa, citata dall’agenzia Tass. “Respingiamo tutte le accuse in modo categorico”, ha spiegato.

“La Russia non si è mai intromessa negli affari interni di altri Paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di intromettersi nei nostri”, ha aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi al Cremlino come a una “minaccia” per le elezioni del Paese, “sta citando informazioni anonime e non verificate provenienti dalle agenzie di intelligence statunitensi”, ha ancora affermato Peskov, ricordando che tutte le indagini condotte da Washington “sono giunte alla conclusione che Mosca non ha in alcun modo influenzato le elezioni negli Stati Uniti”.