La protesta contro il mega yacht Boardwalk: "Venezia non si Usa"

A Campo San Zaccaria, a Venezia, la protesta contro l’ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta e il suo mega yacht Boardwalk arrivato in Laguna venerdì pomeriggio. L’imbarcazione di 117 metri è dotata di tutti i comfort, tra cui due eliporti e due piscine. La manifestazione “Venezia non si Usa” è stata organizzata dagli attivisti del Laboratorioccupato Morion, ma partecipano anche altre realtà della città. “Questi 117 metri non riguardano solo Venezia, sono emanazione della politica guerrafondaia trumpiana”, fanno sapere gli organizzatori.