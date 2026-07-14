Legge elettorale, La Russa: "Se è un infortunio il Senato può correggere voto, altrimenti serve riflessione"

(LaPresse) “Credo che la presidente del Consiglio abbia la situazione assolutamente sotto controllo”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la sconfitta della maggioranza alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale relativo alle preferenze, dopo l’invito alla riflessione politica arrivato da Giorgia Meloni. Intercettato dai cronisti nei pressi del Parlamento, La Russa ha ricordato che il sistema bicamerale consente al Senato di intervenire sul testo approvato dalla Camera. “Qualunque siano state le ragioni che hanno portato a questo voto, l’altra Camera ha la possibilità di correggere o cambiare il risultato“, ha spiegato. Secondo il presidente del Senato, la bocciatura potrebbe essere stata determinata da un episodio contingente, come assenze o circostanze legate alla gestione della seduta. “Se si è trattato di un infortunio , è facile recuperare al Senato”, ha affermato, citando anche il ruolo della presidenza dell’Aula durante il voto. La Russa ha però aggiunto che, se dietro la sconfitta ci fossero altre ragioni, “si apre un momento di riflessione seria”, in linea con quanto dichiarato dalla premier. Sul tema dei franchi tiratori, il presidente del Senato ha sottolineato che il voto segreto rende più difficile individuare le responsabilità e ha ricordato che Meloni aveva chiesto ai parlamentari di rinunciare allo scrutinio segreto per assumersi pubblicamente la responsabilità della scelta. In ogni caso, La Russa ha escluso che il voto possa mettere in discussione la tenuta della maggioranza: “Non era un voto di fiducia, non era il voto finale di una legge, era un voto su un emendamento”.