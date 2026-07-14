Legge elettorale, Cattaneo: "Franchi tiratori in FI? Non bisogna guardare in casa nostra"

(LaPresse) “Franchi tiratori in Forza Italia? Noi abbiamo fatto una riunione di gruppo che è stata assolutamente serena e non c’è stata nemmeno una sbavatura, quindi assolutamente non bisogna guardare in casa nostra.”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intercettato dai cronisti all’uscita della Camera dei Deputati, dopo il voto sull’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. “Evidentemente ci sono 30 che rispetto alle votazioni hanno cambiato orientamento”, ammette il deputato azzurro, che però poi sottolinea, ma tutto questo non modifica “la sostanza della legge”, conclude.