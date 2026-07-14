Trentodoc Festival, le bollicine di montagna protagoniste a Trento dal 25 settembre

(LaPresse) Il Trentodoc torna protagonista con la quinta edizione del Festival dedicato alle bollicine di montagna. Dal 25 al 27 settembre Trento e il territorio circostante ospiteranno tre giorni di eventi, degustazioni, incontri e appuntamenti nelle cantine e nei palazzi storici. La manifestazione, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e organizzata da Trentino Marketing e dall’Istituto Trentodoc in collaborazione con il Corriere della Sera, propone oltre 150 appuntamenti tra tasting, wine talk, racconti dedicati al mondo del vino, esperienze gastronomiche e percorsi nelle aziende del territorio. L’evento sarà anticipato il 20 settembre da “Trentodoc elevation, bollicine d’alta quota”, un’esperienza sul Doss del Sabion dedicata al legame tra altitudine, clima e identità delle bollicine trentine. Il settore conferma numeri in crescita: secondo i dati dell’Osservatorio dell’Istituto Trentodoc, nel 2025 il comparto ha raggiunto un fatturato di 180 milioni di euro e 12,2 milioni di bottiglie vendute. In dieci anni, le bollicine di montagna hanno raddoppiato i propri risultati, mantenendo stabile anche la presenza sui mercati internazionali, con l’export che rappresenta il 15% delle vendite. L’Italia resta il principale mercato di riferimento, mentre all’estero il Trentodoc è presente soprattutto in Europa, seguita da Stati Uniti, Messico, Canada, Asia e Oceania. “Trentodoc Festival racconta la qualità, le competenze e la passione delle nostre cantine”, ha dichiarato l’assessora all’agricoltura della Provincia di Trento Giulia Zanotelli, sottolineando il ruolo della manifestazione nella promozione dell’enoturismo. Per l’assessore al turismo Roberto Failoni, il Festival rappresenta un’occasione per far conoscere al pubblico un prodotto simbolo del territorio e chi lo produce.