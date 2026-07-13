Spagna, l’Andalusia devastata dall’incendio: soccorsi al lavoro sui terreni bruciati

(LaPresse) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nella regione spagnola di Almería, dove squadre di emergenza e agenti della Guardia Civil stanno perlustrando i pendii devastati dalle fiamme e i villaggi distrutti da uno degli incendi boschivi più mortali della Spagna. Centinaia di vigili del fuoco, supportati da elicotteri e aerei antincendio, sono ancora impegnati nel tentativo di contenere il rogo, divampato all’inizio della settimana e costato la vita ad almeno 12 persone. Le fiamme hanno già distrutto circa 66 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli, un’area paragonabile per estensione a Manhattan. Le autorità hanno inoltre disposto l’evacuazione di 1.448 residenti in undici diverse zone a rischio.