Incendio in Andalusia, ritrovata coppia britannica: i due sono ustionati ma vivi

Mentre non si fermano le evacuazioni e le operazioni di soccorso in Andalusia, colpita da un terribile incendio che ha causato almeno 12 vittime e molti dispersi, due persone sono state ritrovate vive. Una coppia britannica è stata ritrovata in fondo a un burrone, gravemente ustionata e in stato di semi-incoscienza, dopo essere rimasta coinvolta nei devastanti incendi che hanno imperversato nella provincia spagnola di Almería. Si ritiene che i due stessero facendo un’escursione quando sono stati coinvolti nell’incendio, scoppiato giovedì. Sono stati evacuati e trasportati in ospedale, dove si trovano in terapia intensiva. La coppia è stata ritrovata nelle prime ore di venerdì mattina dagli agenti della Guardia Civil, impegnati nelle ricerche di sopravvissuti nei pressi del villaggio di Bedar, la zona più colpita. Lo riporta la Bbc.

Incendio in Andalusia sotto controllo, bruciati 7mila ettari

Intanto il presidente del governo regionale della regione spagnola dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha annunciato che l’incendio di Los Gallardos (Almería) è stato domato ed è ora sotto controllo. Si trattava del rogo peggiore, in cui sono morte 12 persone e 7.000 ettari sono andati bruciati. “Possiamo dare la buona notizia che questo incendio brutale, difficile e terribile, come abbiamo vissuto, è ora sotto controllo”, ha annunciato stamattina il leader del Partito Popolare dal posto di comando avanzato di Turre. Ha inoltre espresso la sua “ferma fiducia” che non ci saranno ulteriori vittime. Lo riporta El Pais.