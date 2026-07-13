Ucraina, attacco russo su Odessa: vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme

(LaPresse) Un attacco russo ha colpito la regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina, causando il ferimento di quattro persone. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, i raid hanno provocato danni a un sanatorio locale e ad almeno 11 autobus. Le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto nella notte una serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine nell’area di Chernomorsk, nella regione di Odessa. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, le operazioni sarebbero state effettuate con armi aeree di precisione a lungo raggio e droni d’attacco. Mosca sostiene di aver colpito strutture portuali utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di materiali militari, oltre a depositi di carburante e lubrificanti. Le autorità ucraine hanno invece riferito degli effetti dei bombardamenti sulla popolazione e sulle infrastrutture civili.