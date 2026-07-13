Qatar, i funerali dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: l'ultimo saluto a Doha

(LaPresse) Il Qatar ha dato l’ultimo saluto all’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, scomparso il 12 luglio 2026 all’età di 74 anni. Ai funerali hanno preso parte i familiari, le massime autorità del Paese e centinaia di cittadini, riuniti nella moschea dell’Imam Muhammad bin Abdul Wahhab per rendere omaggio a una delle figure più influenti della storia del Qatar. Emiro dal 1995 al 2013, Hamad bin Khalifa Al Thani ha guidato il Paese per 18 anni, promuovendo una profonda trasformazione economica e geopolitica. Sotto la sua leadership, il Qatar ha sfruttato le proprie ingenti risorse energetiche per affermarsi come protagonista sulla scena internazionale, passando in pochi decenni da piccolo Stato del Golfo a influente centro politico, economico e diplomatico.