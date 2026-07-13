Mondiali 2026, migliaia di persone a Città del Messico per il maxi scambio di figurine Panini

(LaPresse) Migliaia di appassionati si sono riuniti nello Zócalo di Città del Messico per partecipare a un grande scambio di figurine dei Mondiali di calcio 2026, organizzato da Panini con l’obiettivo di stabilire un nuovo record mondiale Guinness per il più grande scambio simultaneo di figurine. L’iniziativa si è svolta in contemporanea anche a New York, nel New Jersey e a Zapopan, in Messico. Persone di tutte le età hanno scambiato adesivi dedicati a giocatori e nazionali, e alcuni collezionisti sono riusciti a completare il proprio album. Se le figurine più rare e datate, come quelle degli esordi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, possono raggiungere un valore di centinaia di dollari, per la maggior parte dei partecipanti il vero obiettivo resta completare l’album dei Mondiali. Un’esperienza che, oltre al collezionismo, celebra il senso di comunità e la condivisione tra famiglie e tifosi.