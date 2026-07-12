Qatar, è morto l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: aveva 74 anni

E’ morto a 74 anni lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar. “L’Amiri Diwan annuncia la scomparsa del grande leader della patria, Sua Altezza l’Emiro Padre, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, venuto a mancare questa mattina, 12 luglio 2026, all’età di circa 74 anni”, si legge in una nota pubblicata sul sito dell’Amiri Diwan, massimo organo governativo dell’Emirato del Qatar. Ha governato il paese dal 1995 al 2013, prima di abdicare a favore del figlio, lo sceicco Tamim, attuale leader di Doha. E’ stato l’artefice della crescita economica e del ruolo geopolitico del Qatar, paese ricco di risorse energetiche, trasformandolo dalle sue origini beduine a protagonista regionale e internazionale. Il Qatar, attraverso il fondo sovrano dello stato, possiede i grandi magazzini Harrod’s a Londra , la famiglia reale ha fondato l’influente rete televisiva satellitare Al Jazeera e il paese ha ospitato i Mondiali di calcio del 2022.