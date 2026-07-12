Spagna, incendi in Andalusia: l'esercito prosegue con le evacuazioni

Sabato, unità militari spagnole hanno collaborato all‘evacuazione dei residenti di Los Gallardos a bordo di autobus, mentre centinaia di vigili del fuoco – supportati da elicotteri e velivoli ad ala fissa – lottavano per contenere uno degli incendi più letali della Spagna, divampato all’inizio della settimana e costato la vita ad almeno 12 persone. I roghi, che questa settimana hanno colpito duramente anche la Francia, si sono verificati mentre alcune aree dell’Europa occidentale affrontano la terza ondata di caldo in sei settimane. L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo: dagli anni ’80, le temperature vi sono aumentate a una velocità doppia rispetto alla media globale, secondo il Servizio Copernicus per il cambiamento climatico dell’Unione Europea.