Mondiali 2026, a Lugano la delusione dei tifosi per la sconfitta della Svizzera

I tifosi elvetici si sono ritrovati sabato sera a Lugano, nel Canton Ticino, davanti a un maxi-schermo per assistere al quarto di finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Svizzera. I rossocrociati sono riusciti a pareggiare dopo il vantaggio dell’Albiceleste con Mac Allister, grazie a una rete di Ndoye, che ha fatto esplodere la piazza. Nonostante l’espulsione di Embolo al 72′, la Svizzera è riuscita a portare gli avversari ai supplementari, nei quali però l’Argentina ha segnato due gol con Alvarez e Lautaro Martinez, vincendo la partita 3-1 e conquistando la semifinale, in cui affronterà l’Inghilterra. I tifosi della nazionale elvetica nonostante la delusione hanno espresso orgoglio per il buon Mondiale disputato dalla squadra.