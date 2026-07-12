Incidente ferroviario ad Andria, Mattarella in città a dieci anni dalla strage

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Puglia per partecipare alla cerimonia del decennale dell’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone, mentre altre 51 rimasero ferite. Ad accogliere il Capo dello Stato, presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e la sindaca di Andria Giovanna Bruno, che ha ringraziato Mattarella affermando che “la sua presenza è una carezza umana per questa comunità, per questa Regione”. “È proprio questa l’intenzione”, ha replicato Mattarella, esprimendo “solidarietà e vicinanza per tutta la cittadinanza”. Il presidente ha salutato i familiari delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto, e i sindaci di altri Comuni pugliesi presenti ad Andria. Dopo gli interventi della sindaca Bruno e del presidente della Regione Antonio Decaro, Mattarella si è recato davanti alla statua ‘La Comunità’ del maestro pugliese Cosimo Giuliano, scoperta oggi. Alla fine della commemorazione, il presidente è ripartito, salutato da un applauso dei presenti.