Portogallo, Dua Lipa apre una biblioteca a Porto: l'annuncio su Instagram

Dua Lipa ha aperto una biblioteca speciale a Porto, in Portogallo. La cantante, nota anche per il suo amore per i libri, ha collaborato con la famosa libreria Lello per creare la prima collezione fisica curata dal suo Service95 Book Club. Lipa’s “Biblioteca del Manifesto” si trova in un’area designata all’interno dell’iconica libreria. La superstar del pop lo ha annunciato su Instagram. Tra i 100 libri scelti ci sono autori internazionali, come Margaret Atwood, Salman Rushdie e molti altri. La biblioteca è ora aperta al pubblico. I visitatori possono entrare, prendere un libro, sedersi e leggere. Fondata nel 1906, Lello è considerata da molti una delle librerie più belle del mondo, con la sua facciata storica, le vetrine in stile art nouveau e le varie librerie che attraggono visitatori da tutto il mondo.