Salerno, processione digitale con AI: santo è uno schermo e lumini sono smartphone

‘Machina Sacra’ è la prima processione digitale realizzata in Italia che ha attraversato e coinvolto un intero borgo: il santo, o la croce, sono stati sostituiti da uno schermo digitale, che ha guidato i fedeli gestendoli da remoto attraverso un sistema d’intelligenza artificiale che ne controllava gli smartphone, i lumini del futuro. Si è svolta a Bosco, località di San Giovanni a Piro (Salerno), in Cilento, nell’ambito del festival ‘MicroCosmi’: l’opera è stata deposta nella Cappella del Carmine, dove resterà fino al 12 luglio. Attraverso un QR code, l’intelligenza artificiale si “impossessa” dei telefoni del pubblico e sonorizza la processione: suoni e voci formano un coro di AI che intonano una litania. Il progetto artistico è a cura di Max Magaldi e Matteo Mandelli. ‘Machina Sacra’, che ha coinvolto “l’intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa – si legge in una nota – nasce nell’anno di ‘Magnifica Humanitas’, l’enciclica di Papa Leone XIV dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività”.