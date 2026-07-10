Incendio in Andalusia, i pompieri usano l'acqua della piscina per spegnere le fiamme

I vigili del fuoco in Spagna attingono acqua anche dalle piscine per domare i devastanti incendi boschivi che in Andalusia hanno provocato la morte di almeno 12 persone. Circa 150 vigili del fuoco e 220 soldati dell’unità militare di emergenza spagnola sono impegnati per spegnere le fiamme, che hanno distrutto oltre 3.200 ettari di foreste e terreni agricoli. L’incendio ad Almería, una rinomata località turistica, ha causato diverse vittime mentre queste cercavano di fuggire a bordo di veicoli ormai carbonizzati. Otto persone sono rimaste ferite e 23 risultano disperse, secondo quanto riferito dal presidente della regione dell’Andalusia.