Dua Lipa e Callum Turner si sposano a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno in Sicilia a settembre. A dare l’indiscrezione è il Giornale di Sicilia, secondo cui la popstar e l’attore hanno scelto Palermo come location del loro matrimonio, previsto dal 5 al 7 settembre 2026. La coppia era già stata in città la scorsa estate con la cantante che si era innamorata del capoluogo siciliano. “Palermo in my heart”, aveva scritto Dua in un post pubblicato su Instagram. I due si sono goduti la dolce vita tra buon cibo, mare e relax e oltre all’isola ne hanno approfittato anche per visitare la Costiera amalfitana.

Dua Lipa e Callum Turner sposi, l’annuncio lo scorso anno

La notizia che Dua Lipa e Callum Turner sarebbero convolati a nozze è stata ufficializzata dalla cantante lo scorso anno durante un’intervista a British Vogue. “Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene”, aveva detto la 30enne di Londra. “Ci stiamo godendo questo periodo. Non sono mai stata una persona che ha mai pensato seriamente a un matrimonio o sognato che tipo di sposa sarei stata. All’improvviso mi chiedo: ‘Oh, cosa indosserei?’. Questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale”.