Srebrenica, colombe in volo al Memoriale alla vigilia della commemorazione del genocidio

Colombe in volo al Centro Memoriale di Srebrenica, a Potočari, in vista della commemorazione annuale del genocidio di Srebrenica del 1995. Oltre 6.000 persone, intanto, stanno partecipando all’ultima tappa della Marcia della Pace, ripercorrendo il tragitto seguito dai sopravvissuti al massacro. I partecipanti sono attesi a Potočari venerdì. Sabato 11 luglio, durante la cerimonia annuale di commemorazione, dieci vittime identificate di recente saranno sepolte nel Centro Memoriale di Potočari. Secondo l’Istituto per le persone scomparse della Bosnia-Erzegovina, la vittima più giovane che sarà tumulata quest’anno è Senad Mušić, che aveva 20 anni quando fu ucciso. La più anziana è Ramo Dautović, che aveva 56 anni. Il genocidio di Srebrenica si consumò nel luglio 1995, quando le forze serbo-bosniache uccisero oltre 8.000 uomini e ragazzi dopo la conquista dell’enclave di Srebrenica, istituita dalle Nazioni Unite.