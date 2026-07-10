Spagna, incendio nei boschi dell’Andalusia: almeno 12 morti

Un incendio boschivo divampato giovedì in Spagna, a Los Gallardos, in provincia di Almería, Andalusia, ha causato la morte di almeno 12 persone. Le vittime sono state rinvenute in una frazione del vicino comune di Bédar; alcune sono state trovate all’interno di veicoli avvolti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 112 dell’Andalusia e riportato dai media locali.

L’assessore alla Sanità della regione, Antonio Sanz, ha affermato che si tratta del rogo “più devastante finora” e ha descritto la situazione come una “tragedia senza precedenti”. “L’Andalusia è in lutto”, ha affermato. Il servizio di emergenza 112 ha ricevuto oltre 150 chiamate da cittadini che segnalavano l’inizio dell’incendio. Secondo le prime testimonianze, riferisce Rtve, le fiamme sarebbero state innescate da un cavo elettrico caduto a terra e si sono propagate con insolita rapidità. A Bédar, una donna ha riportato ustioni ed è stata trasportata all’ospedale di Torrecárdenas. Un’altra persona è stata curata per inalazione di fumo e altre quattro persone hanno ricevuto cure sul posto per problemi respiratori e ustioni lievi.

🔴 Un vecino de Bédar ha resultado herido con quemaduras y ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas. La caída de un cable eléctrico, posible causa del inicio del incendio forestal de Los Gallardos.#CSNAlmería 🌐#IFLos Gallardos pic.twitter.com/buSOfvN1qg — Canal Sur Almería (@canalsuralmeria) July 9, 2026

Sanchez: “Tristezza e sconforto per l’incendio in Andalusia”

“Enorme tristezza e sconforto di fronte alle terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almería. Desidero esprimere le mie condoglianze ai familiari delle persone decedute nell’incendio boschivo di Los Gallardos”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez. “Auguro una pronta guarigione ai feriti ed esprimo la mia solidarietà a tutti i residenti colpiti. Le squadre del ministero della Transizione ecologica, della Protezione civile e delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato stanno lavorando per domare le fiamme. I militari dell’Ume sono già stati mobilitati. Si raccomanda la massima cautela”.