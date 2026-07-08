Ucraina, incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, mercoledì. Durante l’incontro, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina e a una pace giusta e duratura nel conflitto con la Russia, secondo quanto riferito in una nota del suo ufficio. Ha inoltre confermato che il governo italiano proseguirà gli sforzi per contribuire a rafforzare le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, a seguito dei recenti attacchi russi.