Ucraina, attacco russo nella notte su Kiev: uccisa una donna

Una donna è morta in un attacco lanciato nella notte dall’esercito della Russia su Kiev. Secondo le autorità ucraine il raid, lanciato intorno a mezzanotte, ha visto l’impiego di missili balistici e droni. Sui luoghi colpiti sono scoppiati incendi che hanno richiesto l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco. Il Servizio statale di emergenza ucraino ha affermato che l’attacco ha danneggiato diversi edifici amministrativi e magazzini, nonché un complesso di garage e diverse linee tranviarie. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato contro il Paese 169 droni d’attacco a lungo raggio e sette missili, tra cui cinque balistici, nella notte. La difesa aerea ha abbattuto o neutralizzato 139 droni e due missili antiradar non hanno raggiunto i loro obiettivi. Tutti e cinque i missili balistici e i 20 droni hanno causato danni in 15 località. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che almeno cinque persone sono morte tra Kiev, Kharkiv e Kherson.