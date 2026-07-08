Indonesia, Modi con Prabowo visitano il tempio di Prambanan: le immagini del meraviglioso sito Unesco

Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente indonesiano Prabowo Subianto hanno visitato mercoledì il tempio di Prambanan – sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco – sull’isola di Giava, per sottolineare la cooperazione culturale. La visita alla storica città indonesiana di Yogyakarta rientra nella missione di Stato di tre giorni di Modi nel Paese che è la maggiore economia del Sud-est asiatico e mira a rimarcare i legami storici e culturali di lunga data tra le due nazioni. Prambanan è un sito Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e il più grande complesso templare indù dell’Indonesia. Il sito riflette secoli di scambi culturali tra l’Asia meridionale e quella sud-orientale ed è divenuto un importante simbolo dei legami storici tra Indonesia e India. Modi ha annunciato l’avvio di un progetto di restauro a Prambanan sostenuto dall’India, dopo aver visitato diverse aree del complesso insieme a Prabowo e aver assistito allo svelamento di una targa che celebra la cooperazione tra Indonesia e India nella conservazione del patrimonio culturale.