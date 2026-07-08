Vertice Nato ad Ankara, Trump: “Italia pessima sulle sue basi, Spagna partner terribile”

Si apre ad Ankara la seconda giornata del vertice Nato, segnata dalle tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni alleati europei. Il presidente americano Donald Trump è tornato all’attacco con dure critiche in particolare a Italia e Spagna, accusando Roma di essere stata “pessima” nella gestione delle basi Usa utilizzate per l’operazione contro l’Iran e definendo Madrid un partner “terribile” dell’Alleanza fino a minacciare la rottura dei rapporti commerciali col Paese iberico. Il governo spagnolo ha reagito con toni concilianti, ribadendo la solidità delle relazioni bilaterali. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al summit accompagnata dai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando il sostegno italiano a Kiev, sia sul piano politico sia attraverso l’assistenza alla popolazione e il rafforzamento delle infrastrutture energetiche colpite dagli attacchi russi. Ieri Trump aveva usato toni più concilianti sulla presidente del Consiglio, ribadendo però che i rapporti con l’Italia si sono incrinati a causa del mancato sostegno di Roma sulla guerra all’Iran.