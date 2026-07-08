Cina, frana investe villaggio: l'intervento dell'esercito

Le autorità militari cinesi hanno mobilitato forze locali per operazioni di soccorso d’emergenza dopo che, martedì, una frana ha colpito un villaggio nella provincia nord-occidentale del Gansu. La frana ha investito il villaggio di Renzang, nella municipalità di Nanhe (città di Longnan), intorno alle 6:56 di martedì, intrappolando 33 persone. Cinque di esse sono state tratte in salvo illese. In seguito al disastro, il comando militare del Gansu ha immediatamente attivato una risposta di emergenza di livello III; contestualmente, il sottocomando di Longnan ha dispiegato forze locali provenienti da Tanchang e attrezzature di soccorso specializzate nell’area colpita. I soccorritori hanno condotto operazioni di ricerca e salvataggio, evacuato i residenti e rimosso le macerie per riaprire le strade bloccate. Nel frattempo, anche l’unità locale di supporto logistico ha attivato il proprio piano di emergenza, mobilitando una squadra di soccorso medico e predisponendo medicinali e forniture sanitarie per un impiego immediato. La Cina adotta un sistema di risposta alle emergenze articolato su quattro livelli, dove il livello I rappresenta la criticità massima.