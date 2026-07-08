Iran, Trump: "Per me il cessate il fuoco è finito, sono feccia"

Il cessate il fuoco con l’Iran “per me è finito”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, nel corso di dichiarazioni alla stampa a margine di un incontro con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Il capo della Casa Bianca ha parlato di “feccia” riferendosi ai leader iraniani parlando di persone “malate, cattive e bugiarde”. “Per me, credo sia finita. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia. Sapete cosa significa feccia? Sono feccia. Sono persone malate. Sono guidati da persone malate, sono persone crudeli e violente. E se avessero un’arma nucleare, la userebbero. Per quanto mi riguarda, è solo una perdita di tempo trattare con loro”, ha affermato Trump.