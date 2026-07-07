Regno Unito, Farage annuncia le dimissioni dal Parlamento dopo l'indagine sulle donazioni

Il leader del partito di estrema destra inglese Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato che lascerà il suo seggio in Parlamento e che si ricandiderà per riabilitare il proprio nome in seguito alle accuse su alcune donazioni ricevute. “È un’occasione per mandare a quel paese l’intero establishment, per dirgli francamente dove andare”, ha detto Farage. “Ed è per questo che mi candiderò a queste elezioni suppletive. Lotterò per vincere. Lotterò per portare avanti la rivoluzione politica che Reform ha avviato. Con i due vecchi partiti non otterremo mai il tipo di cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno per rimettere in sesto questa Gran Bretagna allo sbando”, ha aggiunto. “Non ho fatto nulla di male. Non ho infranto la legge in alcun modo. Non ho fatto un uso improprio dei fondi pubblici. E sapete, nei primi due anni da deputato, le mie spese personali da deputato sono state pari a zero”.