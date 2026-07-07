Mbappé, la senatrice del Paraguay lo attacca ancora: "Non sa nemmeno dove si trova il nostro Paese"

Celeste Amarilla, senatrice del Partito Liberale Radicale del Paraguay, critica ancora il capitano della Francia Kylian Mbappé dopo avergli rivolto degli insulti razzisti al termine della vittoria dei Bleus contro la nazionale paraguaiana agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. “Ma che diavolo ne sa Mbappé di me? Non sa nemmeno dove si trovi il Paraguay. Lo sta ancora cercando sulla mappa. Ovviamente mi sono sentita offesa e ho motivi sufficienti per intentare una causa contro di lui”, ha detto ai giornalisti Amarilla dopo che l’attaccante del Real Madrid ha risposto a tono ai suoi insulti. “Alla Federazione di calcio francese dico di assumere un avvocato. Non hanno alcuna legittimazione per citarmi in giudizio. Non devo scuse al Paraguay. Nel bene e nel male, l’ho fatto per il Paraguay”, ha aggiunto.