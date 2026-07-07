Regno Unito, Farage annuncia le dimissioni dal Parlamento

Il leader di Reform UK Nigel Farage ha annunciato che lascerà il suo seggio in Parlamento e che si ricandiderà per riabilitare il proprio nome in seguito alle accuse su alcune donazioni ricevute. “Non ho fatto nulla di male. Non ho infranto la legge in alcun modo. Non ho fatto un uso improprio di denaro pubblico”, ha affermato Farage in una dichiarazione trasmessa in televisione, precisando che si candiderà all’elezione speciale per riconquistare il seggio.

Farage è oggetto di un’indagine da parte dell’organismo di controllo parlamentare per una donazione di 5 milioni di sterline da parte di un miliardario thailandese operante nel settore delle criptovalute. I parlamentari dell’opposizione stanno chiedendo un’indagine anche su altre donazioni ricevute da George Cottrell, un imprenditore aristocratico attivo nel settore del gioco d’azzardo con le criptovalute già condannato per frode negli Stati Uniti. Le indagini avrebbero potuto portare alla sospensione o all’espulsione di Farage dal Parlamento. Egli anticiperà tale procedura indicendo un’elezione suppletiva il suo seggio di Clacton, nell’Inghilterra orientale. “Saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni”, ha affermato, “queste elezioni suppletive saranno uno scontro tra il popolo e l’establishment. Lotterò per vincere”.