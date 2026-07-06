Trump contro Meloni: “Serve un ordine restrittivo”

“Restraining order needed” ovvero “Serve un ordine restrittivo” con sotto la foto di Giorgia Meloni. E’ il “meme” che Donald Trump ha pubblicato su Truth e che appare come l’ennesimo attacco nei confronti della presidente del Consiglio con cui i rapporti si sono inaspriti già da qualche mese.

Crosetto: “Nessuna reazione, fondamentale mantenere il rapporto”

In mattinata è arrivata la replica del ministro della Difesa Guido Crosetto. “Nessuna reazione”, ha detto, intervistato da SkyTg24. “Io penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, i rapporti sono fra Stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere”. “L’Italia ha totalmente e sempre rispettato gli impegni bilaterali con gli Usa” per la Nato, ha aggiunto riferendosi alle spese per la Difesa.

Gli attacchi di Trump a Meloni

Le relazioni tra la premier e il presidente degli Stati Uniti si sono incrinate quando il governo ha deciso negare a Washington l’uso della base militare di Sigonella durante la guerra tra Usa e Iran. Da quel momento in poi i rapporti si sono raffreddati e il tycoon ha iniziato a criticare Meloni, sua alleata.

Uno degli ultimi attacchi è stato rivolto durante una telefonata tra il leader repubblicano e l’inviato alla Casa Bianca di La7, Daniele Compatangelo. “Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”, ha detto Trump al giornalista parlando del loro incontro durante il G7 di Evian e facendo nascere così un nuovo caso diplomatico. “Le dichiarazioni sono totalmente inventate. Sono francamente allibita“, la replica di Meloni che, tuttavia, ha rassicurato sul fatto che la politica estera non cambierà.