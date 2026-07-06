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martedì 7 luglio 2026

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Mondiali 2026, insulti razzisti da una senatrice paraguaiana contro Mbappé: “Scimpanzè”. Lui risponde: “Donna spregevole”

Mondiali 2026, insulti razzisti da una senatrice paraguaiana contro Mbappé: “Scimpanzè”. Lui risponde: “Donna spregevole”
Kylian Mbappé (AP Photo/Martin Meissner) / Celeste Amarilla (Foto da tweet Mbappé)
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La politica sudamericana si era scagliata contro il capitano francese dopo la sconfitta della sua Nazionale

Kylian Mbappé ha condannato le parole di una senatrice del Paraguay, rilasciate dalla donna dopo la vittoria della Francia contro il Paese sudamericano negli ottavi di finale ai Mondiali di calcio 2026. Mbappé ha definito Celeste Amarilla, senatrice del Partito Liberale Radicale del Paraguay, una “donna spregevole” che è “indegna” di far parte del Congresso paraguaiano. “A causa della tua sconsideratezza e del tuo sfacciato razzismo, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai tuoi giocatori durante questi Mondiali”, ha scritto Mbappé in un post sul social X.

I tweet di Amarilla

Dopo la sconfitta della sua Nazionale, Amarilla ha pubblicato una serie di tweet razzisti e xenofobi nei confronti di Mbappé, accusato di fingersi francese in quanto “camerunense colonizzato“, espressione accompagnata da parole offenisve sul suo aspetto fisico e le suo origini.

Scimpanzè“, ha aggiunto la senatrice paraguiana, sostenendo che “invece del latte materno succhiava il latte di cocco“.

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