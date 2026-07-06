Mondiali 2026, insulti razzisti da una senatrice paraguaiana contro Mbappé: “Scimpanzè”. Lui risponde: “Donna spregevole”

Kylian Mbappé ha condannato le parole di una senatrice del Paraguay, rilasciate dalla donna dopo la vittoria della Francia contro il Paese sudamericano negli ottavi di finale ai Mondiali di calcio 2026. Mbappé ha definito Celeste Amarilla, senatrice del Partito Liberale Radicale del Paraguay, una “donna spregevole” che è “indegna” di far parte del Congresso paraguaiano. “A causa della tua sconsideratezza e del tuo sfacciato razzismo, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai tuoi giocatori durante questi Mondiali”, ha scritto Mbappé in un post sul social X.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

I tweet di Amarilla

Dopo la sconfitta della sua Nazionale, Amarilla ha pubblicato una serie di tweet razzisti e xenofobi nei confronti di Mbappé, accusato di fingersi francese in quanto “camerunense colonizzato“, espressione accompagnata da parole offenisve sul suo aspetto fisico e le suo origini.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

“Scimpanzè“, ha aggiunto la senatrice paraguiana, sostenendo che “invece del latte materno succhiava il latte di cocco“.