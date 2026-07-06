Spagna, incendio in provincia Castellón: le spaventose immagini

Massima attenzione in Spagna per l’incendio boschivo divampato ieri nei pressi di Soneja, in provincia di Castellón, nella Comunità valenciana. Il rogo, secondo le autorità locali, ha già bruciato circa 150 ettari ed è entrato nel Parco Naturale della Sierra de Espadan. La vicinanza delle fiamme e del fumo ha costretto all’evacuazione di circa 500 residenti del comune di Azuébar, che hanno trascorso la notte in alloggi messi a disposizione dalle autorità locali o da familiari e amici, riferisce la tv locale A Punt. Secondo quanto riporta El Paìs, tutti gli indizi puntano a una negligenza come causa dell’incendio. Il rogo è divampato mentre la Spagna si trova ad affrontare una seconda ondata di caldo con temperature previste oltre i 42 °C, che complicheranno i lavori di spegnimento.