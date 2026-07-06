Comunali a Milano, Sala: "Mi auguro che Calenda stia col centrosinistra in città"

“Carlo Calenda alle prossime elezioni si posizionerà al centro. Secondo me la sua scommessa è stare da solo e sperare che in un pareggio elettorale possa diventare importante lui. Credo che voglia fare questo”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta a chi gli chiedeva del posizionamento del leader di Azione in vista delle prossime elezioni, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. Sul capoluogo lombardo il primo cittadino ha aggiunto: “A Milano mi auguro che possa stare col centrosinistra come è stato in questi lunghi anni, quindi come è stato con me. Però è chiaro che su quello si è espresso in maniera precisa. Dipenderà da chi sarà il candidato”, ha concluso Sala.