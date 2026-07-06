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lunedì 6 luglio 2026

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Sicurezza a Milano, sindaco Sala: "Non si vive di sola repressione"

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“C’è un disagio straordinario in giro, c’è anche tanta gente fuori di testa che va cercata, dobbiamo cercare di recuperarla, se no è una partita persa”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta a chi gli chiedeva se la città sia pericolosa dopo l’accoltellamento di un uomo fuori da un bar in zona San Siro sabato mattina, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. “Da uomo di sinistra non ho problemi a dire: leggi severe e servono nuove carceri, facciamole – ha proseguito Sala – Oggi leggo che un provveditore toscano dice che c’è il sovraffollamento e i carcerati possono dormire per terra”. Il primo cittadino ha poi richiamato la politica: “Se continuiamo a confrontarci sul ‘la colpa è mia o è tua’ non si va da nessuna parte. Non si vive di sola repressione, ma certamente dobbiamo smetterla, tutti noi politici, di dare la colpa a uno o all’altro. Prima o poi vai tu al potere e puoi essere accusato tu e così non si risolve un tubo”, ha concluso.