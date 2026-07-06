Mondiali 2026, le lacrime del Brasile e la gioia della Norvegia: le emozioni dei tifosi

Ai Mondiali 2026, emozioni contrapposte sui volti dei tifosi di Brasile e Norvegia. Il match, finito 2-1 per gli scandinavi, è stato caratterizzato dall’ennesima, straordinaria prestazione di Erling Haaland, che ha spezzato ogni sogno di gloria della formazione avversaria guidata da Carlo Ancelotti.

A Copacabana, in migliaia si sono riuniti per guardare la partita. A fine match, lacrime, abbracci consolatori e incredulità tra i tifosi carioca, che arrivano a coprirsi la faccia con le mani. Festeggiano invece i supporters norvegesi, che anche fuori dallo stadio esultano mimando la Viking Row che sta facendo il giro del mondo.