4 luglio, lo spettacolo pirotecnico sul Ponte di Brooklyn

Lo spettacolo pirotecnico del 4 luglio sul Ponte di Brooklyn a New York ha incantato ancora una volta gli spettatori mentre gli Stati Uniti celebravano il 250° anniversario dell’indipendenza dal Regno Unito.

All’inizio, sulla struttura è divampato un incendio. Gli spettatori hanno potuto vedere le fiamme propagarsi sul ponte e sollevare una colonna di fumo, prima che i vigili spegnessero l’incendio. Non sono stati segnalati feriti.

Lo spettacolo è stato anticipato a causa della minaccia di maltempo che ha causato la cancellazione e il rinvio di altre celebrazioni lungo la costa orientale.