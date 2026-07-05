Usa, Trump: "Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela"

(LaPresse) In occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, il presidente Donald Trump ha alternato riferimenti patriottici e messaggi politici nel suo intervento pubblico. Il discorso, tradizionalmente dedicato all’unità nazionale nel Giorno dell’Indipendenza, ha assunto in questo caso toni più marcatamente politici. Trump ha infatti rilanciato il sostegno al cosiddetto SAVE America Act, proposta di riforma elettorale che incontra resistenze anche all’interno del Partito Repubblicano al Congresso. Il presidente ha inoltre ribadito il suo appoggio al Secondo Emendamento e ha intensificato le critiche al comunismo, tema sempre più presente nella sua comunicazione in vista delle elezioni di midterm di novembre. Pur con un riferimento meno insistente alla propria figura rispetto ai comizi elettorali, Trump ha comunque inserito alcune battute, tra cui un accenno al tema di un possibile terzo mandato presidenziale e un riferimento alla “generazione più grande” della Seconda guerra mondiale. “Sono la generazione più grande”, ha affermato Trump, aggiungendo: “Odio ammetterlo, ma è così”.