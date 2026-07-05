Iran, folla immensa nel secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei

Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato domenica a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, nel secondo giorno della cerimonia che si è protratta per diversi giorni.

I partecipanti, vestiti di nero, si sono recati a piedi sul luogo della cerimonia, portando striscioni e bandiere in onore di Khamenei e invocando anche l’uccisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il funerale di Khamenei, che ha governato l’Iran per decenni prima di essere ucciso all’età di 86 anni in un attacco aereo avvenuto il 28 febbraio, nei primi momenti della guerra in Iran, potrebbe dare slancio alla teocrazia del Paese e al suo nuovo leader supremo.